Deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde ilk sahur yapıldı
Depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.
Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.
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Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan çadır kentteki 109 numaralı çadırda kalan 33 yaşındaki Kemal Çalı ve eşi Müberra ile 3 çocuğunun sahur sofrasına misafir oldu.
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Hazırladıkları sahurlukları çocuklarıyla yaptıkları duaların ardından yiyen Çalı ailesi, ramazan ayının ilk orucuna niyetlendi.
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Kemal Çalı, deprem anını hala unutamadığını, o anlarda evlerinden kendilerini dışarıya zor attıklarını söyledi.
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