Deprem bölgesinde hasar tespitinde sona yaklaşıldı!

Deprem bölgesinde yapılan hasar tespit çalışmalarının %90’ının bittiğini belirten Bakan Kurum, “Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız.” Dedi.

“Hasar tespitte yüzde 80, hasarın yoğun olduğu yerlerde ise yüzde 90 seviyelerini aştık”

Bakan Kurum, deprem nedeniyle ne adar ağır hasarlı, yıkılmış bina varsa bunların inşasını gerçekleştireceklerini belirtirken, “Son hasar tespitlerde bugün itibariyle 4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda. Ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik. Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık. Hatay’ımızda da şu an itibariyle 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız.” ifadelerini kullandı.