Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzeme listesi!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük ve yıkıcı depremin ardından 3. güne girilirken AFAD, bölgedeki ihtiyaçların sıralı listesini yayımladı. Enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken çetin kış şartları hem ekipleri hem de depremzedeleri olumsuz etkiliyor. İşte AFAD ihtiyaç listesi!
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük hasara neden oldu. AFAD ve AKUT yetkililerinin bölgedeki ihtiyaç malzemeleri sıralamasında en çok çocuk giysilerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. İşte acilen karşılanması gereken malzeme listesi:
1. Çocuk bezi
2. El feneri
3. Pil
4. Hasta bezi
5. Konserve yiyecekler
6. Kutu süt
7. Isıtıcı
8. Powerbank
9. Bebek maması
10. Hijyenik ped
11. Bisküvi
12. Çikolata
13. Kek
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