Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzeme listesi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgedeki 10 ilde büyük hasara neden oldu. AFAD ve AKUT yetkililerinin bölgedeki ihtiyaç malzemeleri sıralamasında en çok çocuk giysilerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. İşte acilen karşılanması gereken malzeme listesi:

1. Çocuk bezi

2. El feneri

3. Pil

4. Hasta bezi

5. Konserve yiyecekler

6. Kutu süt

7. Isıtıcı

8. Powerbank

9. Bebek maması

10. Hijyenik ped

11. Bisküvi

12. Çikolata

13. Kek