AjansHaber.com.tr Yaşam Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Van'da minibüs devrildi! 11 yaralı!
Yağmurlu hava geri dönüyor!
"On bir ayın sultanı" ramazan yarın başlıyor
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!
Şırnak’ta silahlı kavga! 1 ölü, 8 yaralı!
Kayseri'de hırsızlık operasyonu!
Ordu'da 293 sikke ele geçirildi