Deplasman golcüsü Pelkas! Trabzon'da da attı...
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, Trabzonspor deplasmanında gol attı. Bu sezon deplasmanlarda attığı gollerle takımına katkı sağladı. Peki Pelkas bu sezon kaç gol attı, kaçını deplasmanda kaydetti?
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, Trabzonspor deplasmanında gol attı. Bu sezon deplasmanlarda attığı gollerle takımına katkı sağladı. Peki Pelkas bu sezon kaç gol attı, kaçını deplasmanda kaydetti?
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Trabzonspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. Pelkas, Trabzonspor maçında gol sevinci yaşadı. Peki Pelkas, bu sezon kaç gol attı? Detaylar haberde...
Pelkas, forvet arkasına geçti
Oyuna sol açıkta başlayan Dimitris Pelkas Mesut Özil’in ikinci yarıda oyundan alınmasından sonra forvet arkasına geçti. Pelkas, takımını Trabzon'da öne geçiren futbolcu oldu.
Takımını 1-0 öne geçirdi
Pelkas, 77. dakikada ceza sahası dışıdnan attığı harika golle büyük sevinç yaşadı. Pelkas, bu sezon 18 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Deplasmanda atıyor
Bu arada Pelkas özellikle deplasman maçlarında attığı gollerle takımı Fenerbahçe'ye büyük katkı verdi. Pelkas, 5 golün 4'ünü deplasmanda kaydetti. Pelkas maçın 85. dakikasında yerini Novak'a bıraktı.
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