Denizli'de yol kenarında bulunan cesede ilişkin bir sürücü yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan Pazartesi günü yol kenarında Cihan Soncul'un (37) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerinde bulunan kırık far parçasından yola çıkan ekipler, bir kamyonetin marka ve plakasını tespit etti.

Daha sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü S.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Denizli-Sarayköy kara yolu Kumkısık Kavşağı yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatarken bulunan Cihan Soncul'un trafik kazasında öldüğü belirlenmişti.