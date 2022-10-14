Denizli'de vahşet! Önce işkence etti sonra fare zehriyle öldürdü!

Denizli'de Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta, 11 Ekim saat 19.00 sıralarında yol kenarındaki boş arazide battaniyeye sarılmış hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu gören vatandaşlar polise durumu ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kadın bulunduğunda, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış bir haldeydi. Sağlık ekipleri kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirtti. Polis ekipleri kadının kimliğini tespit etmek için cesedin bulunduğu yerde geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Otopsi raporundan fare zehri çıktı

Olay yeri incelemenin ardından, cansız kadının bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kırımı morguna götürüldü.

Kadının, Afgan uyruklu Nadia Noori olduğu belirlendi. Otopsi raporunda kadının fare zehriyle zehirlendiği tespit edildi.

Cinayet bürosu ekipleri, Noori'nin İstklal Mahallesi'nde yaşadığı belirledi. Noori'nin, evinde Afgan uyruklu Sabour S. tarafından fare zehri verilerek öldürüldüğü, otopsi raporunda çıktı.

Noori'nin, Afgan uyruklu 21 yaşındaki Sabour S. ile dini nikahlı olduğu iddia ediliyor. Kıskançlık nedeniye aralarında çıkan tartışmanın ardından Noori'nin Sabour S. tarafından elleri ve ayakları bağlanarak fare zehri ile öldürüldüğü iddia ediliyor.

Cesedinin ise birkaç gün evde saklandığı ortaya çıktı. Sabour S.'nin, bu süre zarfında normal hayatına devam ederek işe gittiği tespit edildi.

Sabour S. Noori'nin cesedini el arabasına yerleştirdiği, 2 kilometre taşıdıktan sonra yolun kenarındaki boş araziye attığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.