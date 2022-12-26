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Denizli'de uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı!

Denizli'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 358 gram esrar, 22 gram sentetik uyuşturucu, 153 gram eroin, 2 sentetik ecza, 2 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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