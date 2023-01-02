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Denizli'de kamyonetin çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam öldü

Denizli'nin Kale ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada çarptığı 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi'ndeki üreticilerden süt alımı yapan Bekir E'nin kullandığı 20 AAN 984 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Ali Coşkun'a çarptı.

Coşkun kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kamyonet sürücüsü Bekir E'yi gözaltına aldı.

Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından Kale Mezarlığında toprağa verildi.

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