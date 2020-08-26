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Denizli'de iki motosikletli maske ile plakalarını kapattı

Trafik ışığında bekleyen motosikletli iki gencin yüzlerine takması gereken maskeyi plakalarına takmaları şaşkınlık yarattı.

Denizli'nin Akçeşme Mahallesi'ne bağlı Adnan Menderes Bulvarı Sadık Kavşağı'ndaki trafik ışığında bekleyen iki motosikletli genç, pandemi önlemleri kapsamında maske uygulaması ile diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü.

MASKEYİ PLAKALARA TAKTILAR

İki genç yüzlerine takmaları gereken maskeyi plakalarına takarak yolculuk yaptı. Gençlerin maskeleriyle plakalarını kapatarak ışıkta bekleme anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Araç sürücüleri kask da takmayan gençleri polise ihbar ederken, çekilen fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyenler, gençlere tepki yağdırdı.

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