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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Başkarcı Dağı İsrafil Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Söndürme çalışmalarına Denizli İtfaiyesi ekipleri de tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, tedbir amaçlı bölgeye girişleri kapattı.

 

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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor