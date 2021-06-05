'Denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız'

Erdoğan, İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'daki 10 ayrı millet bahçesinin daha "Dünya Çevre Günü"nde hizmete açıldığını dile getirerek, ayrıca Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışının gerçekleştirildiğini anlattı.

Yine Antalya Alanya, Kocaeli Körfez, İstanbul Tuzla, Ankara Kızılcahamam ve Gaziantep Şehitkamil ilçelerindeki atık getirme merkezlerinin de bugün hizmete sunulduğunu belirten Erdoğan, aynı zamanda Antalya Kaş, İstanbul Pendik, Konya Kulu, Muğla Seydikemer ilçelerinde yapımı tamamlanan bisiklet yollarının da resmi açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

814 milyon lirayı bulan hizmet

Erdoğan, böylece toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi, atık su arıtma tesisi, atık getirme tesisi ve bisiklet yolunun halkın istifadesine sunulmuş olduğunu dile getirerek, Muğla'daki 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile Kastamonu'da doğu çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacıyla ilgili çalışmaların resmi açılışının da bu törenle gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı burada Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değindi. Erdoğan "Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun ancak belediyelerden, üniversitelere ve özel sektöre tüm kurumların ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorun olduğunu ifade etti.

Erdoğan, böylece toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi, atık su arıtma tesisi, atık getirme tesisi ve bisiklet yolunun halkın istifadesine sunulmuş olduğunu dile getirerek, Muğla'daki 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile Kastamonu'da doğu çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacıyla ilgili çalışmaların resmi açılışının da bu törenle gerçekleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı burada Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değindi. Erdoğan "Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorununun ancak belediyelerden, üniversitelere ve özel sektöre tüm kurumların ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

10 ayrı millet bahçemizi bugün hizmete açıyoruz. 814 milyon lirayı bulan hizmetlerimizi ülkemize kazandırıyoruz.

Tüm bu eserlerin şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Millet bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız insanlarımıza nefes borusu oldu. Hava kirliliği sorununun azalmasında, açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü oldu. Ülkemizin tamamında 56 milyon metrekarelik alanı bulan millet bahçesini kazandıracağız.

Millet bahçeleri artıyor

80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale aşamasında. Sadece yeşil alan değil, herkesin ihtiyaç duyduğu sosyal altyapıyı milletimize sunuyoruz. Çoğu şehir merkezinde yer alan millet bahçemiz afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet verecek.

"Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık"

Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15'ten 90'a yükselttiğimiz katı atık toplama tesislerimiz, nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor.

Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda kullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz.

"İstanbul'da göreve geldik fidan dikmedik, ağaç diktik"

İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul'da ağaç yoktu. Göreve geldik, fidan dikmedik ağaç diktik. Ağaç ithal ederek İstanbul'umuzun yol kenarlarını döşedik. Çevre, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız.

Bisiklet kullanımı yaygılaşacak

Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Yakında Avrupa bisiklet ağı ile bağlantılı projemizi yürüteceğiz. Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar güvenle bisikletle seyahat edebilecek.

Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu

Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara'nın 91 ayrı noktasında, karada da tüm atık su arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olabilecek her yerde denetimlerini sürdürüyor. Başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Hazırladığımız eylem planı ile bu meselenin üstesinden geleceğiz. Marmara'dan Karadeniz'e yayılmasın diye hızla adım atacağız. Müsilaj istilası ancak belediyelerden üniversitelere ve özel sektörümüze tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülebilecek bir sorundur.

"Güzel şehirleri, güzel yürekli insanlar yapar"

Toprağı sadece binalar dikerek, yollar yaparak şehir haline getiremezsiniz. Güzel şehirleri beton, demir değil güzel yürekli insanlar inşa eder. Şehirlerimizi daha güzelleştirmeliyiz. Her alanda olduğu gibi çevre alanında da büyük ve güçlü Türkiye inşaasını süratlendirmeliyiz.