Denizlerde 'Kanuni' dönemi başlıyor: 10 Ekim'de demir alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında denizlerde Kanuni döneminin başladığını belirten Dönmez, "Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" ifadelerini kullandı.

Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor.



Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak.



Yolun açık olsun Kanuni. 🚢🇹🇷 https://t.co/xUV6ct393p — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 30, 2020

Bu yıl başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 2012'de inşa edildi. Gemi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.

Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.