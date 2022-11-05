Denize düşen iş insanı Dilek Ertek bulunamadı!
Tatile gittiği Tahiti'de talihsiz bir kaza geçirdi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti’de içinde bulunduğu gemiden denize düşerek hayatını kaybetti.
Dilek Ertek kimdir?
Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince ‘ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar’ yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.
Dilek Ertek'in ölümü
Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi. Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti’de içinde bulunduğu gemiden denize düşerek hayatını kaybetti.
Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.
İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Nasıl düştü?
Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu. Kamera kayıtları incelendiğinde Ertek'in balkondan aşağı düştüğü görüldü. Ertek'in oğlu haberle bölgeye giderken, günlerdir süren arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikopterle Pasifik Okyanusu'nda annesi arıyor.
Ailesinden açıklama
Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un Avukatı Didem Konaş Büyükpınar açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye’de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co’nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk’un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu’nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek’i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti’de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek’in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete’ye gitmiştir. Dilek Ertek’in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete’de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir. Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."