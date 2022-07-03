Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

İsmail Demir, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. DERYA'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

DERYA hakkında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden DERYA ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının (İHA) belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak amaçlanıyor.