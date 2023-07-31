Deniz kaplumbağası besleyenlere 244 bin lira ceza!

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, deniz kaplumbağalarını besleyenlere ve ekosistemine atık bırakanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Duyuruda, "Deniz kaplumbağalarını besleyenlere ya da denize atık bırakarak olumsuzluklara sebep olanlara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve DKMP ekipleri tarafından 2872 ve 5199 sayılı kanunlar kapsamında ilgili cezai işlemlerin uygulanacağı saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.