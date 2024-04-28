Deniz Çakır'dan sokak hayvanları yorumu: "İlk beni uyutun"

Son dönemde başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu ölüm ve yaralanmalar kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara son olarak Oyuncu Demiz Çakır da katıldı. Hülya Avşar'ın programına katılan Çakır, "Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun. Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok." diye konuştu.

Saldırganlaşan hayvanlar için başka yönetmlerin bulunması gerektiğini belirten Çakır'a hayvan hakları savunucularından destek gelirken, sokak köpekleri mağdurları ise ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

Yaprak Dökümü dizisindeki Feride karakteriyle hafızalara kazınan Çakır, bir süredir televizyon ekranlarından uzak duruyor.