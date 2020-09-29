Deniz Çakır Kardashian'a destek verdi!

Geçtiğimiz yıl gittiği bir mekandaki başörtülü kadınları sözlü taciz ederek fotoğraflarını çeken oyuncu Deniz Çakır, başörtülere "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" şeklinde çıkış yapmıştı.

Bu ifadelerle uzun sürede gündemde kalan 'Deniz Çakır kimdir?' oldukça merak edilmişti.

DENİZ ÇAKIR, ECE ÜNER'E NEDEN SATAŞTI?

Oyuncu Deniz Çakır, bu sefer de Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'e ağır eleştirilerde bulundu.

ABD'de yaşayan Ermeni asıllı reality show starı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı destekler nitelikte paylaşımının ardından, Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, TV ekranlarında bir eleştiride bulunmuştu.

ECE ÜNER'İN DENİZ ÇAKIR'DAN TEPKİ GÖREN KONUŞMASI

Ece Üner, Kim Kardashian ile ilgili, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanmıştı.

Kim Kardashian'ın Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı suçlayan küstah çıkışına Ece Üner'den tokat gibi yanıt!



🔹"Kameralara göstermeye çok alışık olduğu dolayısı ile hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" pic.twitter.com/AvsqU5P23Y — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 28, 2020

Deniz Çakır, Ece Üner'in bu sözlerine neden tepki gösterdi? Daha önce de, başörtülü kızları taciz eden Deniz Çakır, Ermeni ünlü Kim Kardashian'ı neden savundu?

DENİZ ÇAKIR, ECE ÜNER'E NE DEDİ?

Olayla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Çakır, Ece Üner'e "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ dedi.

ECE ÜNER'DEN DENİZ ÇAKIR'A JET CEVAP!

Oyuncu Deniz Çakır'ın eleştirilerine maruz kalan ünlü sunucu Ece Üner, sosyal medya hesabından Deniz Çakır'a cevap verdi. Üner, ''Esas cinsiyetçilik, burada cinsiyetçilik aramak! Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!'' sözleriyle Çakır'a tepki gösterdi.