Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa ettiğini açıkladı!

Aslı Baykal, yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim." dedi.

Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

2021 yılında, Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olma, CHP'nin parasıyla kanalı alma gibi karşılıklı itham ve iddialarla birbirine giren Sözcü yazarı Uğur Dündar ile Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal arasındaki kavga yeniden başladı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasından sonra bir mesaj paylaşan Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" tepkisi gösterdi.