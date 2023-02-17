Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır ithamlar!
AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent ile manken Deniz Akkaya arasında ipler gerildi. Akkaya, sosyal medya üzerinden Haluk Levent'e yüklenirken ünlü sanatçıdan yanıt gecikmedi.
Ünlü manken Deniz Akkaya, son dönemde yaptığı yardımlar ile gündeme gelen AHBAP Platformu’nun kurucusu Haluk Levent’le ilgili ağır ithamlarda bulundu.
Akkaya, Haluk Levent’i hedef aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.
Akkaya bir başka paylaşımında ise "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullandı.
Akkaya'nın iddiaları ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı: