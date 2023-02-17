Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır ithamlar!

Akkaya, Haluk Levent’i hedef aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.