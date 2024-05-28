Deniz Akkaya kızı tarafından şiddete uğradı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Eski manken Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia etti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Akkaya'nın kızını koruma altına aldığı, gerekli psikolojik desteği vermeye başladığı öğrenildi.
Bir dönemin en popüler mankenlerinden biri olan Deniz Akkaya, 16 yaşında ki kızı Ayşe ile yaşadığı problemlerle gündem oldu.
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"Yanlış bir baba seçimi"
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile aşk yaşamış çift 2009 yılında da kızları Ayşe'yi kucaklamıştı.
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İkili yollarını ayırınca Ayşe'nin velayeti için yıllarca mücadele etmiş, mahkeme velayeti anne Deniz Akkaya'ya vermişti.
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“Son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü” söyleyen Deniz Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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