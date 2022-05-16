Deniz Akkaya hakkında hapis istemi!

Ünlü manken Deniz Akkaya ile eski menajeri arasında sular durulmuyor! Akkaya, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği eski menajeri Merih Yılmaz ile bir görüşme organize etmişti. Deniz Akkaya, yanında bulunan 5 kişiyle birlikte Yılmaz'ı darp edip zorla vekalet alarak aracına el koymuştu. Ardından Yılmaz'a ünlü mankenin kendisine bir borcu olmadığının yazılı olduğu bir metni imzalatıp serbest bırakmışlardı.