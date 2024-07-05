Deniz Akkaya hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

Geçen Mayıs ayında eski manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AKKAYA HAKKINDA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Deniz Akkaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlendiği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızının telefonunu ele geçirdikten sonra kendisinden habersiz yurt dışı planları yaptığını öğrenmesinden sonra telefonuna el koyduğunu ve kızının saldırısına uğrayıp kendisini 1,5 saat balkona kitlediğini açıklamıştı. Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alındı.

Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.