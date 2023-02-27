Yapı denetimi yapılan binaların yüzde 99,9'u ayakta kaldı!

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra uygulamaya konulan deprem yönetmeliği, binalardaki yıkımı yüzde 99,9 oranında önledi. Yönetmelik gereği Adana'da 27 bin 736 bina denetime tabi tutuldu, bunlardan sadece 1'i yıkıldı. Gaziantep'te denetimli 28 bin 859 binadan 26'sı, Hatay'da ise 29 bin 997 binadan 41'i yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde büyük yıkımı, yapı denetimi olmayan binalar yaşattı. Hasar tespit çalışmalarında yüzde 80'in üstüne gelindi, 144 bin 595 binanın ağır hasarlı olduğu bildirildi. Depremden sonra yapılan çalışmalar inşaat sürecinde denetimin önemini ortaya koydu.

Depremin etkilediği 11 ilde yapı denetim yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yapılan 151 bin 990 binadan 132’si yıkıldı. Yıkılmayan bina oranı yüzde 99,9 oldu.

Adana, Gaziantep ve Hatay, 2001 yılında yapı denetimi uygulamasının başlandığı 19 pilot il arasındaydı. Aradan geçen 22 yılda Adana’da 27 bin 736 bina denetime tabi tutuldu, bu binalardan sadece 1’i yıkıldı. Gaziantep’te denetimli 28 bin 859 binadan 26’sı, Hatay’da 30 bin binadan 41’i yıkıldı.

Depremin etkilediği diğer illerde ise uygulama 2011 yılında yürürlüğe girdi. Adıyaman’da 6 bin 404 denetimli binadan 33’ü, Malatya’da 6 bin 390 binadan 5’i, Kahramanmaraş’ta 15 454 binadan 26’sı yıkıldı. Diyarbakır denetimden geçen 9 bin 877, Elazığ’da 7 bin 443, Şanlıurfa’da 17 bin 584, Kilis’te bin 368, Osmaniye’de 5 bin 878 binadan yıkılan olmadı.