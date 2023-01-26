Demokratlardan, Meclis Başkanı McCarthy'e eleştiri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, Demokrat Kongre üyeleri Adam Schiff ve Eric Swalwell'in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermesi ve Senatör Ilhan Omar'ın ise Dış İlişkiler Komitesinden alınması yönündeki çağrılarının ardından milletvekilleri, Meclis Başkanına yüklendi.

Schiff, Swalwell ve Omar, başkent Washington'da Kongre binasında yaptıkları ortak basın toplantısında konuştu.

Schiff, McCarthy'nin bu kararının Cumhuriyetçilerin "aşırıcı" üyelerinin taleplerine boyun eğerek aldığı görüşünü savunarak, Meclis Başkanının İstihbarat Komitesini siyasi bir oyuncak gibi kullandığı yorumunda bulundu.

Bu kararın, McCarthy'nin "başkan olarak ne kadar zayıf olduğunu gösterdiğini" öne süren Schiff, bunun neticesinde istihbarat yetkilileri ile Kongre arasında bir güvensizlik oluşabileceğine işaret etti.

Swalwell de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin siyasi muhaliflerini küçük düşürmek ve karalamak için gücünü kötüye kullandığını belirterek, McCarthy'nin bu adımları yüzünden milletvekilleri Omar, Schiff ve kendisinin ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

McCarthy'ye "riyakar" yakıştırması

Kongrenin Müslüman üyelerinden Omar da Amerikan tarihinde bir Kongre üyesinin komite üyeliklerinin yalnızca yolsuzluk, rüşvet, cinsel istismar, şiddeti teşvik gibi nedenlerle sonlandırıldığına dikkati çekerek, McCarthy'nin kendilerini ilgili komitelerden uzaklaştırmasını "partizanlık, demokrasiye darbe ve ulusal güvenliğe tehdit" şeklinde niteledi.

McCarthy'nin intikam ve eski Başkan Donald Trump'ın gönlünü almak için bu adımları attığını öne süren Omar, Komitelerde yer almasalar dahi Cumhuriyetçilerin aşırıcı politikalarına karşı durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Milletvekilleri diğer taraftan, yeni yasama döneminde özgeçmişiyle ilgili yalanlar söylediği ortaya çıkan Cumhuriyetçi George Santos ve aşırı sağcı Marjorie Taylor Greene gibi "beyaz üstünlükçü ve antisemitik" milletvekillerinin önemli komitelerde yer almasını "riyakarlık" olarak niteledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin, milletvekili Schiff'in eski Başkan Trump'ın azil soruşturmasına öncülük etme, Omar'ın müttefik İsrail'in bazı politikalarını eleştirmesi ve Swalwell'in ise bir Çin istihbarat görevlisiyle bağları olduğuna ilişkin haberler üzerine görevden alınmasını savunduğu belirtiliyor.

Bu suçlamaları reddeden Demokrat milletvekilleri, görevleri boyunca yanlış bir şey yapmadıklarını ifade ederek, Meclis Başkanının siyasi nedenlerle adım attığını savunuyor.

McCarthy, komitelerin "kötüye kullanımının" ulusal güvenlik ve gözetim misyonlarını ciddi şekilde baltaladığını öne sürerek, Schiff ve Swalwell'in İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermişti.

Demokratlar ise 2021'de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene'yi, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden almıştı.