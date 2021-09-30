Demokrat Parti’nin başvurusu reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2009 yılında Anavatan Partisi ile birleşen Demokrat Parti’nin hazine yardımı alamadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, Demokrat Parti’nin “ayırımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle 2010 yılında yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı.

Strazburg Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddesi ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddenin ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvurunun incelenmeye alınmasını kabul etmedi.

Gerekçeli kararda, mevcut yasaya göre, siyasi partilerin Hazine’den mali yardım alabilmeleri için genel seçimlerde en az 7 oranında oy alması gerektiği vurgulanarak, söz konusu partinin bu oranda oy alamadığı hatırlatıldı.