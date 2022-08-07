Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı.
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anını stüdyonun güvenlik kameraları görüntüledi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 7, 2022
🔹Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının gazeteci Latif Şimşek'e yönelik saldırı anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. pic.twitter.com/9ujyklkZT8
Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek’e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖZALTI TALİMATI
Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi. Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceğini bildirdi.
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