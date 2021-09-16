Demokrasi şehidi Menderes memleketi Aydın'da anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başbakanı, İstiklal madalyası sahibi, siyasetçi ve hukukçu Adnan Menderes, 27 Mayıs Askeri Darbesinin ardından Milli Birlik Komitesi üyelerince Yassıada'da yargılandı ve 17 Eylül 1961 sabahında idam edildi. Demokrasi şehidi olarak anılan Adnan Menderes, memleketinde hüzünle anılıyor.

"Babamızı kaybetmiş gibi üzüldüm"

Başbakan Adnan Menderes, o günlerin tanığı olan Aydınlılarca ölümünün 60. yılında hüzünle yad ediliyor. Adnan Menderes Demokrasi müzesinde anılan merhum başbakanı, eski bahçıvanı Orhan Demir anlattı. Menderes'in ölüm haberinin ardından günlerce ağladığını belirten Demir, "Menderes asıldığında en büyük varlığımı kaybetmiş gibi oldum. O anları unutmam mümkün değil. Onun hakkında televizyonlarda bile bir şey konuşulduğunda günlerce unutamıyorum. Ben değil bilakis çoğu kimse böyledir. Babamızı kaybetmiş gibi üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Menderes döneminde yapılan atılımları hatırlatan Demir, "İlk defa yol, su, elektrik, cami, medrese yaptırdı. İnsanları cahillikten kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yaptı. O adamın getirdiği varlığı ben günlerce anlatsam bitiremem. Ondan önce il merkezine 2-3 ayda bir gidebiliyorduk. Yol, köprü, vasıta geçecek yer yoktu. O gelince her şeyi yaptırdı." dedi.

İsmi memleketinde yaşatılıyor

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in ismi, memleketi Aydın'da mahalle, bulvar, cadde, sokak, üniversite, stadyum, lise, birçok ilkokul ve barajda yaşatılıyor. Aydın'da 2 mahalle, 12 bulvar, 6 cadde, 9 sokak, bir üniversite, bir stadyum, 5 lise ile birçok ilkokul Adnan Menderes'in ismini taşıyor.