DEM'li vekil, terörist cenazesine katıldı!
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, Metina'da öldürülen teröristin cenazesine katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesini saldırı olarak nitelendirdi.
Meclis'in tatile girdiği yaz döneminde DEM Partili milletvekilleri teröristler için düzenlenen cezane törenlerinde ön saflarda yer almayı ihmal etmiyor.
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevruz Uysal Aslan, 9 Haziran'da Metina’da Pençe Kilit Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen Gelhat Koçer kod adlı terörist Abdullah Arslan'ın taziyesine katıldı.
Türkiye'nin terörle mücadele süreciyle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunan Uysal, "Devlet, Kürdistan'da, silahlarıyla, kimyasal bombalarıyla, askerleriyle, savaşçılarıyla saldırıyor." ifadelerini kullandı.
Yorumlar