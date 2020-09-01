Demirtaş'ın mağduriyet oyunu deşifre oldu

Başak Demirtaş, HDP'li eşi Selahattin Demirtaş'ın kızlarıyla görüşmesine izin verilmediğini iddia etti. CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi de yalana çanak tuttu. İddiaların aksine Başak Demirtaş'ın bir kızıyla 10.08.2020 tarihinde, diğer kızıyla da 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "koronavirüs önlemleri" kapsamında çocuklarıyla görüştürülmediğini iddia etti. Demirtaş, "Kızlarımız Delal ile Dılda'nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmedi" dedi.

CUMHURİYET ÇANAK TUTTU

Söz konusu yalana CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi de çanak tuttu. Gazetede doğruluğu araştırılmaya gerek duyulmadan "Başak Demirtaş duyurdu: Selahattin Demirtaş'ın kızlarıyla görüşmesine izin verilmedi" şeklinde algı peşinde koşan bir habere imza atıldı.

İKİSİYLE DE GÖRÜŞMÜŞ!

Başak Demirtaş'ın, "Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği" yönündeki iddiası yalan çıktı. Elde ettiğimiz bilgilere göre Başak Demirtaş, bir kızıyla 10.08.2020 tarihinde, diğer kızıyla da 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

TEDBİRLER HERKES İÇİN GEÇERLİ!

Öte yandan tedbirlerden dolayı her hükümlünün en fazla iki yakınıyla, ayda iki kez görüştürüldüğü biliniyor. Bu tedbir; her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş'a da uygulanıyor.