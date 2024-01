Demir: “Emeklilerimizin durumu düzeltilmeli”

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Emekli maaşları yeniden belirlenmeli, emeklilerimizin durumu düzeltilmeli." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyonist rejimin Filistin'deki zulmünü sürdürdüğünü ancak İslam ülkelerinin bunun önüne geçmeye yönelik bir adım atmadığını söyledi.

İsrail'in saldırılarına karşı protestoların dünya genelinde devam ettiğini ancak ateşkes ilan edilmediğini ve soykırımın sona erdirilmediğini belirten Demir, İslam ülkelerini, İsrail ile her türlü ilişkiyi kesmeye çağırdı.

Et fiyatlarında yükseliş görüldüğünü de ifade eden Demir, "Et fiyatları, astronomik şekilde ve vatandaşların gelirleriyle orantısız şekilde yükseldi. Bu durum, dar ve sabit gelirli vatandaşları mağdur ediyor. Girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle hayvan yetiştiricileri sektörden çekiliyor. Dışardan et ithal etmek, yerli üretici ve sektörün bitirilmesi anlamına gelir. Çözüm, yerli üreticiyi desteklemek ve yerli üretimi artırmaktır." diye konuştu.

Demir, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam verildiğini anımsatarak, asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında 10 bin liralık emekli maaşıyla kimsenin geçinemeyeceğine işaret etti. Demir, "Emekli maaşları yeniden belirlenmeli, emeklilerimizin durumu düzeltilmeli." ifadesini kullandı.

Kamu işçilerinin maaşlarına da değinen Demir, bu kesimin maaşlarının ya seyyanen zamla ya da ek protokolle artırılmasını talep etti.