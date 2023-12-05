Demir: “Ciddi bir denetim mekanizması kurulmalı”

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Sosyal medya kullanımı ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, sosyal medya platformlarında filtreleme yapılması ve bu konuda ciddi bir denetim mekanizması kurulması elzemdir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyonla mücadelede parasal sıkılaşmaya dayalı talep kısıtlamasının, enflasyonun ağır faturasının sadece halka kesilmesi anlamına geleceğini ifade etti. Demir, aynı kısıtlamaların kamuda da uygulanmasının bütçe dengeleri üzerinde olumlu etkiler bırakacağını dile getirdi.

2020 yılında, sosyal konut kampanyasında, kura çekimi sonucu Gaziantep'te 4 bin 100 kişinin hak sahibi olduğunu ancak aradan geçen zamana rağmen konutların sahiplerine teslim edilemediğini öne süren Demir, fiyatların da o döneme göre çok yükseldiğini söyledi. Zamanında teslim edilmeyen konutların bedelinin vatandaşa ödetilmesinin doğru olmadığını belirten Demir, fiyatların dar gelirlilerin ödeme yapabileceği şekilde düzenlenmesini istedi.

Kitle iletişim araçlarında, özellikle de sosyal medya platformlarında sergilenen ahlaksızlığın had safhaya ulaştığını ifade eden Demir, sosyal medyanın kötü kullanımı ve denetimsizliğin, gençlerin temiz dimağlarını kirlettiğini, aile kurumunu tahrip ettiğini ve nesilleri kargaşaya sürüklediğini kaydetti.

Demir, bu konuda önlem alınması gerektiğini belirterek, "Sosyal medya kullanımı ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi, sosyal medya platformlarında filtreleme yapılması ve bu konuda ciddi bir denetim mekanizması kurulması elzemdir." diye konuştu.