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Demir çelik üretimi yapılan tesiste patlama!

Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

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Patlama sonrası tesiste yangın da çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.

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