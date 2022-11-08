Demir çelik üretimi yapılan tesiste patlama!
Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
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Patlama sonrası tesiste yangın da çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.
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