Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı

Büyük bir aşk yaşayarak evlilik kararı alan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti 21 Haziran 2019 yılında dünya evine girmişti. Aşklarını sürekli göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çifti bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde boşandılar. Büyük bir aşk ile evlendiklerini her fırsatta belirten çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Boşanma kararı hakkında henüz bir açıklama yapmayan çiftten Demet Şener, sosyal medya hesabı Instagram'daki Demet Küpeli adını henüz değiştirmeyip fotoğrafları da silmedi.

ANİ BOŞANMA KARARI ŞAŞIRTTI

Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti 3 hafta önce bir lazer merkezinde çıkarken görüntülenmiş basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak araçlarına binmişti. Mutlu oldukları görülen çiftin ani boşanma kararı sevenlerini de şaşkına çevirdi.