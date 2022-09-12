Demet Akalın'dan Masterchef Dilan'a imalı gönderme!

Masterchef Türkiye'de dün akşam saatlerinde yayınlanan programda Dilan, Burak R. ve Vural'ın yer aldığı bir eleme yaşandı. Danilo Zanna'nın hazırladığı şef tabağına, kendi tabağını en az benzeten yarışmacı, yarışmadan elenecekti. Elenen isim ise Dilan oldu.