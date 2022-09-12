Demet Akalın'dan Masterchef Dilan'a imalı gönderme!
Masterchef Türkiye'deki kaosa şarkıcı Demet Akalın'da sosyal medya hesabından dahil oldu.
Masterchef Türkiye'de dün akşam saatlerinde yayınlanan programda Dilan, Burak R. ve Vural'ın yer aldığı bir eleme yaşandı. Danilo Zanna'nın hazırladığı şef tabağına, kendi tabağını en az benzeten yarışmacı, yarışmadan elenecekti. Elenen isim ise Dilan oldu.
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Materchef'te Burak R. ile Dilan arasında bir gerilim olmuştu. Dilan, Burak'a "Yüreksiz" dediği için şeflerden de tepki görmüştü.
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Bu duruma sosyal medya hesabından Demet Akalın'da tepki göstermişti.
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Yarışma boyunca ağlayan Dilan, arkadaşlarıyla veda ederken Burak R.'ye sıra gelince 'Eledin beni, istediğin oldu' dedi ve yarışmayı terk etti.
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