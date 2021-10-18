Demet Akalın sosyal medyadan yardım istemişti: Okan Kurt'tan açıklama geldi

Yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, dün hayat arkadaşı Okan Kurt'un sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiğini ifade etti.

DEMET AKALIN: OKAN'IN CAN GÜVENLİĞİ YOK!

Instagram'dan yayınladığı video ile polisten yardım isteyen Akalın, "Şu an İzmir Havalimanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Yan tarafla kavga olmuş ve Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış... Okan’ın can güvenliği yok. Beykoz Emniyet'i nerede? Ben de İstanbul'a inince oraya gideceğim. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan...' Nasıl oluyor bu işler?" şeklinde konuştu.

"KADIN BAŞIMA BEN DE GİDECEĞİM!"

"Basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum." diyen Demet Akalın, "Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım oraya, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz! Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

OKAN KURT: UFAK BİR ARBEDE YAŞANDI

Ünlü şarkıcının yardım çağrısının ardından muhabirler olay yerine geldi. Okan Kurt ise emniyet görevlilerinin gerekli müdahalelerde bulunmasının ardından objektif karşısına geçti.

Yaşananları anlatan Kurt, "Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince... Bugüne kadar sustuysak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hatrına sustuk ama bu tehditler hoş değil." açıklamasını yaptı.

BOĞAZ'DA RESTORAN

Okan Kurt, Haziran 2020'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda, Boğaz kenarında denize sıfır lüks bir restoran açmıştı. Akalın, restoranın kendisiyle ilgisi olmadığını ve Okan Kurt ile ailesine ait olduğunu söylemişti.