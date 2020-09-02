Demet Akalın kızının okul sorununu çözdü

Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programının sonrasında kameralara yakalanan ikiliden Demet Akalın, kızı Hira'nın okula gidip gitmeyeceğine dair açıklamalar yaptı.

Star TV'de yayımlanan Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayının bitiminin ardından Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Çıkışta elini dezenfekte etmeyi ihmal etmeyen Akalın , canlı yayın çıkışı olağan haftalık yemeklerini yediklerini söyledi.

Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden ikiliden Demet Akalın, Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sorulara verdiği cevapla bombayı patlattı.

Şarkıcı Hira'nın okulu ile ilgili olarak şunları söyledi:

''Şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?''

Sigortalı, maaşlı öğretmen tutan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ise Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un kızı Ayşe'yi pandemi nedeniyle okula göndermek istemediği hatırlatılması üzerine şunları söylemişti:

"Okula göndermemek olmaz, eğitim mecburi. Bizim sitede devlet okulu olsa ben Hira'yı devlet okuluna yollayacağım."

Belli ki Akalın, artan koronavirüs vakaları ve vefat sayısıyla beraber bu kararından vazgeçti ve Hira'yı okula göndermemeye karar verdi.