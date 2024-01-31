DEM Parti'den "Başak Demirtaş" açıklaması: "En güçlü adaylarımızdan"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koçyiğit, İBB adaylığı için en güçlü ismin, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık açıklamasının parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.