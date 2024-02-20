DEM Parti İstanbul’da seçime giriyor!

DEM Parti’nin İstanbul’da belediye başkanlığı için adaylarının evraklarına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvurular kabul edildi.

DEM Parti’nin yasal süre olan 17.00’den sonra evrakları teslim ettiğine ilişkin iddialar kamera kayıtları da incelenerek tespit edildi. Bu inceleme sonucunda DEM Parti yetkililerinin evrakları 16.55’de teslim ettikleri anlaşıldı.

Böylelikle DEM Parti’nin İstanbul’da 31 Mart 2024’de yapılacak belediye seçimlerine katılması da kesinleşmiş oldu. Parti yetkilileri ayrıca konuya ilişkin YSK'nın ıslak imzalı tutanağını da sosyal medya hesaplarından paylaşarak, iddiaların asılsız olduğunu belirttiler.