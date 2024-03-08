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DEM Parti, Ankara'da 3 ilçede aday çıkarmayacak

DEM Parti, Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde başkan adayı göstermedi. CHP ile yerelde yürütülen örtülü ittifak, İstanbul ilçelerinin ardından Ankara ilçelerini de kapsadı.

CHP ile "kent uzlaşısı" adı altında yürütülen örtülü ittifak sürecine İstanbul'un ardından Ankara da dahil oldu.

3 ilçede aday gösterilmedi

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, partisinin Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde başkan adayı göstermeyeceğini açıkladı.

Mansur Yavaş sessiz

DEM Parti'nin kararına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

DEM Parti, İstanbul'da da Esenyurt, Sancaktepe, Sultangazi ve Avcılar ilçelerinde aday çıkarmayarak örtülü desteğini sürdürmüştü.

"CHP ile ittifakı gizlemiyoruz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, dün yapmış olduğu açıklamada, "CHP ile kent uzlaşısını gizlemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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