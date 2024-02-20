DEM, İstanbul için başvuru yapamadı!

CHP ile İstanbul’da Esenyurt ve Adalar’da ‘Kent uzlaşısı’ adı altında işbirliği yapan DEM Parti’nin büyükşehir adayı Meral Danış Beştaş’ın başvurusu, “Başvuru saatini geçirdiği” gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Edinilen bilgilere göre, Beştaş’ın adaylık evrakları İstanbul İl seçim kuruluna verilmek üzere yola çıkarıldı. Ancak E-5’te yaşanan trafik kazası nedeniyle evrakların saat 17.00’ye kadar yetiştirilemeyeceği düşünülerek, en yakın yer olan Esenyurt ilçe seçim kuruluna yöneldiler. İlçe Seçim Kurulu’na evraklar teslim edildiğinde saat 17.04’ü gösteriyordu. YSK, son başvuru saatini 17.00 olarak belirlediği için, Beştaş‘ın adaylık başvurusu kabul edilmedi. Sisteme de başvuru saati 17.04 olarak kaydedildi. Başvuru sırasında ilçe seçim kurulundaki görevliler ile başvuruyu yapmak isteyen DEM Partililer arasında gerginlik de yaşandığı belirtildi.

Kamera kayıtları incelenecek

Meral Danış Beştaş’ın adaylık süreci ile ilgili gelişmelerden sonra, DEM Parti’nin YSK nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi. DEM Parti’nin başvuru saatinin 16.50 olduğu iddia ettiği, ancak evrakları teslim alan ilçe seçim kurulundaki görevli hakimin başvuru saatini 17.04 olarak tespit ettiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, krizin çözülmesi için konu YSK’ya gelecek. YSK’nın başvuru saati ile ilgili kamera kayıtlarını da inceleyeceği ifade edildi.

DEM Parti'den açıklama

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır."