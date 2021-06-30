Delta varyantının belirtileri neler?

DELTA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.

BİONTECH AŞISI DELTA PLUS VARYANTINA ETKİLİ Mİ? UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI

BioNTech aşısını bulan bilim insanı Uğur Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

BioNTech'in kurucusu Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığı ve bu süreçte yeni varyantların ortaya çıktığını vurguladı.

BioNTech kurucusu, "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" dedi.

Şahin ABD'li ortakları Pfizer ile bu yıl üç milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek, gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech, söz konusu aşıların en az yüzde 50'sini kendi üretmeyi planlıyor.

DELTA VARYANTI TRÜKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Delta varyantıyla ilgili soru üzerine Koca, Delta Plus'ın Türkiye'de daha tespit edilmediğini belirterek şöyle devam etti: Delta Plus'ın daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, yani görülmedi, tespit etmedik ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü.

134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşıların erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte ikinci dozla delta varyantında daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.

DELTA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Şu anda küresel anlamda en baskın koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta varyantı bugüne kadar Türkiye de dahil 80'den fazla ülkede görüldü.

Delta varyantını 'endişe verici' kategorisinde değerlendiren DSÖ'den yeni bir açıklama geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

DSÖ’nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'

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Artan Delta varyantı vakaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Simao, 'Aşı tek başına koruma sağlamıyor' dedi.

İnsanların maske takmaya devam etmeleri ve havalandırılmış ortamlarda bulunmaları gerektiğinin altını çizen Simao sözlerine şöyle devam etti;

'İnsanlar el temizliğine ve sosyal mesafeye önem vermeye devam etmeli ve kalabalıklardan uzak durulmalı.

Ancak bu sözler Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), açıklaması ile çelişiyor. Zira geçtiğimiz günlerde bir CDS yetkilisi 'Tam aşılı insanlar yüksek derecede korumaya sahipler' açıklamasına imza atmıştı.

İlk kez Hindistan'da görülen delta varyantı, DSÖ tarafından 'şimdiye kadar tanımlanan varyantların en bulaşıcısı' olarak kabul ediliyor.

B.1.617.2 olarak bilinen Delta varyantı, iki mutasyon taşıdığı için Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından 'çift mutant' olarak da adlandırılıyor.