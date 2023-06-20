Deli Yürek dizisi ekranlara dönüyor!
Bir döneme damgasını vuran "Deli Yürek" dizisi ekranlara yeniden dönüyor.
1998 yılında yayın hayatına başlayan ve yönetmenliğini Osman Sınav’ın üstlendiği ‘Deli Yürek’ dizisi, yeni versiyonuyla geri dönüyor.
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Deli Yürek’in yeni versiyonunu Calinos Entertainment yapım şirketi Sinegraf’la ortak olarak hazırlayacak.
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Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.
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Haziran 2002’de 113’üncü bölümü ile final yapan dizi tam yıl boyunca ekranlarda kalmıştı.
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