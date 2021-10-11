Dekorun altında kalan balet hayatını kaybetti

NTV'nin haberine göre, Moskova'da bulunan dünyanın en meşhur tiyatro salonlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası sırasında, dekor değişirken meydana gelen kazada Rus oyuncu Yevgeny Kulesh hayatını kaybetti.

Yevgeny Kulesh'in, gösteri sırasında dekorun bir parçası alçalırken altında sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazanın ardından gösteriye ara verilirken bir süre sonra da seyirciye gösterinin devam etmeyeceği bildirildi.

Kazayı gösterinin bir parçası zannettiler

Seyircilerden bir kısmı, sahnede yaşananların gösterinin bir parçası olduğunu sandıklarını söyledi. Kısa bir süre içinde oyuncuların sahnede panik ve dehşet içinde kaldığını ve bazılarının "Hemen bir ambulans çağırın" diye bağırması üzerine, bunun oyunun bir parçası olmadığını anladıklarını belirttiler.

Korkunç kazanın sebebi araştırılıyor

Konuyu araştıran Rus uzmanlar, ölüme yol açan muhtemel ihmal ve olasılıkları değerlendirdiklerini söyledi. Bolşoy Tiyatrosu'ndan cumartesi akşam yapılan açıklamada ise, "Gösteri hemen durduruldu, seyircilerden salonu terk etmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı.

Balşov Tiyatrosu'ndaki ikinci ölüm

Kazanın ardından incelemeye alınan Bolşoy Tiyatrosu'nda daha önce de bir ölüme yol açan kazanın gerçekleştiği anlaşıldı. Aynı tiyatroda sahne alan deneyimli keman virtüözü Viktor Sedov, Temmuz 2013'teki gösterisi sırasında orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.