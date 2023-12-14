Dekolteli avukat hakkında soruşturma!

Çağlayan Adliyesi'nde, bir savcının odasında çektirdiği dekolte fotoğrafla gündeme gelen ve sosyal medyada "dekolteli avukat" olarak bilinen B.N.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Adliyenin farklı noktalarında dekolteli pozlar veren B.N.T. son olarak savcının odasından yaptığı paylaşımda "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" ifadelerini kullanmıştı.

Konu hakkında gazeteciler tarafından yöneltilen soruya yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Görüntüleri tasvip etmediğini belirten Bakan Tunç, "Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle, yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz." dedi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSK) olayda adı geçen savcının görev yerini değiştirdiği öğrenildi.