AjansHaber.com.tr Gündem Örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı. 08 Eylül 2020 10:23 Son Güncelleme: 08 Eylül 2020 11:15 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı. deaş diyarbakır sözde sorumlu Yorumlar Çok Okunan Haberler Sahte şeyh hakkında çarpıcı detaylar Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi HDP'li Barış Can Göral, İBB’de göreve başladı "Yattığı süreyi şeref madalyası olarak taşıyacak" Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi İstanbul'da gece kulüplerinde skandal görüntüler
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