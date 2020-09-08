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DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

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