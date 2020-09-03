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DEAŞ'ın kriptolu bilgisayarı ele geçirildi

DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in kriptolu bilgisayarından çok önemli bilgilere ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'ın Türkiye emirinin kullandığı kriptolu bilgisayarı ele geçirdi.

Ele geçirilen bilgisayarda örgüt üyelerinin görüşmeleri ve özellikle yurt dışından gelen talimatlar yer aldığı belirlendi.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylem yapacağı yerleri tespit ettikten sonra örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerine öneride bulunduğu ortaya çıktı.

Bilgisayarda sansasyonel eylemlerle ilgili yazışmalar da yer alıyor.

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