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DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen 4 adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Iraklı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

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