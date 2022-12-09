DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen 4 adrese istihbarat ve özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Iraklı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.
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