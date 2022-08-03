DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Müfettişler ÖSYM'ye gidecek!
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'dan iddiaların gündemindeki 2022 KPSS'ye yönelik son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği KPSS'deki 'aynı soru' iddialarıyla ilgili konuşan Arıncı, bugün DDK müfettişlerinin ÖSYM'ye gideceğini duyurdu.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı, KPSS'deki bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün DDK müfettişleri KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM'ye gidecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor. KPSS raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak" dedi.
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