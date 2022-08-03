DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması: Müfettişler ÖSYM'ye gidecek!

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı, KPSS'deki bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün DDK müfettişleri KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM'ye gidecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor. KPSS raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak" dedi.

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