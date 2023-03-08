Davutoğlu'ndan Akşener açıklaması: Krizler bazen faydalı olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, FOX TV canlı yayınında, Altılı Masa'nın dağılmasına neden olan 12. toplantıda yaşananları anlattı.

Konuşmasında İYİ Parti Lideri Akşener'e geniş yer ayıran Davutoğlu, "Aile olarak eskiden beri bir yakınlığımız var. O alçakça bir iftiraya maruz kaldığında yanında dururum. Onun gelini benim akrabamdır o nedenle dünür de sayılırız. Her şeyden önce dostuz." dedi.

Akşener'in dün akşam katıldığı canlı yayında verdiği olumlu mesajlardan memnunşyet duyduğunu belirten Davutoğlu, "Sayın Akşener'in dün akşam yaptığı açıklamalar bence bu sürecin en önemli şeylerinden biriydi. Gece aradım tebrik ettim kendisini, o da teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Altılı Masa'da adaylık sürecinin kriz yarattığını itiraf eden Davutoğlu, "Evet kriz çıktı, siyasette bazen krizler faydalı olur. Bu kriz bize faydalı oldu. Öldürmeyen darbe güçlendirir." yorumunu yaptı.

Akşener'in Altılı Masaya'da dönmesine çok sevindiğini belirten Davutoğlu, "Sayın Akşener'in yeniden toplantıya gelmesi çok önemliydi. Katılması dahi iklimi değiştirdi." dedi.